ROMA – Definiti gli otto gironi della Champions League 2017-2018 che prenderà il via il 12 e 13 settembre con la prima giornata. Per la Juventus ci sarà l’ostacolo Barcellona. Girone terribile per la Roma che ha pescato il Chelsea di Antonio Conte e l’Atletico Madrid. Il Napoli di Sarri invece affronterà il Manchester City di Pep Guardiola.

Questi i gironi completi di Champions League:

GRUPPO A: Benfica, Manchester United, Basilea, Cska Mosca.

GRUPPO B: Bayern Monaco, Psg, Anderlecht, Celtic.

GRUPPO C: Chelsea, Atletico Madrid, Roma, Qarabag.

GRUPPO D: Juventus, Barcellona, Olympiacos, Sporting Lisbona.

GRUPPO E: Spartak Mosca, Siviglia, Liverpool, Maribor.

GRUPPO F: Shakhtar Donetsk, Manchester City, Napoli, Feyenoord.

GRUPPO G: Monaco, Porto, Besiktas, Lipsia.

GRUPPO H: Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham, Apoel.