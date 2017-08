SORTEGGIO PRELIMINARI CHAMPIONS LEAGUE, DOVE VEDERE DIRETTA STREAMING E TV – Il sorteggio dei preliminari di Champions League 2017-2018 è in programma venerdì 4 agosto alle 12. Gli appassionati potranno seguirlo in diretta tv su Italia 1. Anche chi non è in possesso dell’abbonamento alla pay tv non potrà quindi perderlo. Anche Premium Sport, che detiene i diritti della manifestazione per la stagione che sta per iniziare, lo trasmetterà. Inoltre anche Eurosport 1 trasmetterà sia il sorteggio di Champions che quello di Europa League, a cui sono interessati rispettivamente i tifosi di Napoli e Milan.

Il sorteggio vede coinvolto il Napoli, unica squadra italiana interessata, chiamata a un compito non semplice: dal 2010 al 2016 ben sei italiane su sette non sono infatti riuscite a superare questo turno. Unica eccezione il Milan nel 2013, che aveva eliminato il PSV Eindhoven.

Ma quali sono le squadre che potrebbero affrontare il Napoli? Gli azzurri sono stati inseriti nel tabellone dei piazzati, ovvero di coloro che non hanno vinto i rispettivi campionati insieme a Siviglia, Liverpool, Sporting Lisbona e Hoffenheim. Il Napoli potrebbe quindi sfidare una formazione appartenente al gruppo delle non teste di serie: Sporting Lisbona, Hoffenheim, Nizza, Viktoria Plzen, Bruges, Steaua Bucarest, CSKA Mosca, Young Boys, Istanbul BB e AEK Atene.