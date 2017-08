SORTEGGIO PRELIMINARI EUROPA LEAGUE, DOVE VEDERE IN STREAMING E TV – Archiviata la pratica del Craiova, manca solo un altro gradino al Milan per tornare a lottare per un trofeo europeo. La squadra di Montella aspetta ora da Nyon l’avversaria dei preliminari di Europa League, in programma il 17 e il 24 agosto.

44 squadre impegnate in 22 scontri diretti, divise tra teste di serie e non. Il ranking Uefa dei rossoneri, nonostante le ultime stagioni poco esaltanti, posiziona comunque il club italiano nel gruppo delle migliori. Ecco la lista delle qualificate ai playoff dopo le partite di stasera: tra le insidie, gli stadi caldissimi della Stella Rossa di Belgrado, dell’Aek Atene e dell’Hajduk Spalato. Sorteggio dalle 13 di venerdì 4 agosto in diretta su Eurosport 1. A partire dalle 12.55 anche Sky Sport 24 darà tutti gli aggiornamenti dell’evento. Sarà possibile seguire il tutto anche in streaming gratis attraverso il sito ufficiale della Uefa, oppure direttamente su quello di Sky (è infatti la piattaforma satellitare ad avere i diritti della competizione dalla fase a gironi).

TESTE DI SERIE:

Zenit 87.106 – Dinamo Kiev 67.526 – Ajax 67.212 – Athletic Bilbao 60.999 – Fenerbahce 51.840 – Milan 47.666 – Viktoria Plzen 40.635 – Salisburgo 40.570 – Brugge 39.480 – Braga 37.366 – Paok 35.080 – Ludogorets 34.175 – Krasnodar 32.106 – Bate Borisov 29.475 – Everton 29.192 – Legia Varsavia 28.450 – Marsiglia 28.333 – Dinamo Zagabria 26.050 – Maccabi Tel Aviv 23.375 – Austria Vienna 17.070 – Midtjylland 16.300 – Partizan Belgrado 16.075.

NON TESTE DI SERIE:

Panathinaikos 15.080 – Maritimo 14.866 – Rosenborg 12.665 – Hajduk Spalato 11.550 – Sheriff 11.150 – Apollon 10.710 – Oleksandriya 9.526 – Videoton 8.650 – Stella Rossa 7.325 – Skenderbeu 6.825 – Utrecht 6.712 – Aek Atene 6.580 – Altach 6.570 – Aek Larnaca 6.210 – Fimleikafélag Hafnarfjörðar 6.175 – Viitorul 5.870 – Osijek 5.550 – Vardar 5.125 – Domzale 4.125 – Oestersunds 3.395 – Shkendija 3.375 – Suduva Marijampole 1.825.