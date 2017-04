SORTEGGIO SEMIFINALI CHAMPIONS LEAGUE STREAMING, DOVE VEDERLO IN DIRETTA – Il ritorno dei quarti di finale della Champions League ha svelato quali sono le quattro semifinaliste in Champions League: Juventus, Real Madrid, Atletico Madrid e Monaco lotteranno per la conquista della Coppa dalla grandi orecchie. Le quattro squadre sono in attesa di scoprire quale sarà l’avversario delle semifinali, ultimo ostacolo prima della Finale di Cardiff.

A decretare gli abbinamenti delle semifinali della Champions League sarà il sorteggio, in programma a Nyon (Svizzera) il 21 aprile (ore 12.00). L’urna elvetica segnerà in maniera inevitabile il futuro delle quattro squadre rimaste in corsa.

Di seguito il programma dettagliato e gli orari del sorteggio delle semifinali della Champions League 2017. Il sorteggio sarà visibile su Italia Uno (e in live streaming sul sito del canale Mediaset), e su Eurosport, oltre a UEFA.com su internet, dove saranno attivi in real time anche tutti i social network per un pubblico che non ha più limiti.