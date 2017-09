FIRENZE – Niente Spagna per Giorgio Chiellini: la tegola dell’ultima ora per la nazionale di Giampiero Ventura arriva poco prima della partenza per Madrid, dove domani l’Italia affronterà la nazionale di Lopetegui nella partita chiave per le qualificazioni ai Mondiali 2018.

Il difensore azzurro si è infortunato nell’ultimo allenamento a Coverciano, e gli accertamenti hanno rilevato un problema al polpaccio destro. Chiellini, indisponibile sia per la partita di domani sia per quella di martedì a Reggio Emilia contro Israele, torna dunque a casa, dove sarà visitato dallo staff medico juventino.

In mattinata gli azzurri del ct Ventura hanno svolto l’ultimo allenamento a Coverciano prima della partenza per Madrid questo pomeriggio da Firenze. Ancora una sessione a porte chiuse per Ventura ma soprattutto l’occasione per le ultime esercitazioni tecnico/tattiche anti-Spagna: i maggiori dubbi riguardano l’attacco, con la possibile esclusione iniziale di Insigne.

A meno che il ct non opti per il modulo super offensivo 4-2-4 e in tal caso troverebbero posto sia il napoletano sia Candreva, mentre Verratti scalerebbe a centrocampo invece di giostrare da trequartista nel più che probabile 3-4-1-2, alle spalle del tandem Belotti-Immobile. Data per certa la reunion del trio Barzagli-Bonucci-Chiellini, l’infortunio del terzo difensore rimette in gioco le scelte del reparto arretrato: Rugani per Chiellini sembra soluzione piu’ immediata di un cambio di assetto.