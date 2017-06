Spagna-Italia Europeo U21, le probabili formazioni: torna Petagna dal 1′

ROMA – L’Italia Under 21, che questa sera affronterà la Spagna nella semifinale dell’Europeo, dovrà fare a meno di due pedine fondamentali come Berardi e Conti, entrambi squalificati dopo l’ammonizione subita nella sfida contro la Germania. Al loro posto ci saranno Calabria e Petagna, nuovamente titolare.

Come se non bastasse ci sono anche dei problemini al flessore per Mattia Caldara che sarà in dubbio fino all’ultimo. Se il centrale dell’Atalanta non dovesse farcela potrebbe subentrare Alex Ferrari. Spagna con tutti i big: da Asensio a Bellerin, passando per Saul e Deulofeu.

SPAGNA (4-3-3): Arrizabalaga; Bellerin, Vallejo, Meré, J. Castro; Saul Niguez, Llorente, Ceballos; Deulofeu, Sandro Ramirez, Asensio. Allenatore: Celades.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Rugani, Caldara, Barreca; Benassi, Gagliardini, Pellegrini; Chiesa, Petagna, Bernardeschi. Allenatore: Di Biagio.