Sabato 2 settembre alle ore 20.45 il Santiago Bernabeu sarà teatro della sfida, valida per la settima giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2018 in Russia del gruppo G, tra Spagna e Italia. Entrambe le squadre capeggiano il girone ma la differenza reti è favorevole agli spagnoli (+18 contro +14) e agli azzurri non resta che provare a vincere per ipotecare l’accesso diretto alla fase finale dei Mondiali.

La partita verrà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, con la possibilità di guardarla in streaming tramite il portale RaiPlay. Su BlitzQuotidiano, invece, sarà possibile seguire la partita con la nostra DIRETTA LIVE.

Probabili formazioni Spagna-Italia

Spagna (4-3-3): De Gea, Jordi Alba, Sergio Ramos, Piquè, Carvajal; Iniesta, Busquets, Koke; Pedro, Morata, Silva. A disp.: Reina, Bartra, Nacho, Isco, Suso, Villa, Asensio. All. Lopetegui.

Italia (3-5-2): Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini; Darmian, Montolivo, Verratti, De Rossi, Conti; Belotti, Immobile. A disp.: Donnarumma, Rugani, Candreva, Bernardeschi, Parolo, Insigne, Eder. All. Ventura.