SPAGNA-ITALIA STREAMING, DOVE VEDERE IN DIRETTA TV SEMIFINALE EUROPEO U21 – L’Italia si prepara ad affrontare la semifinale dell’ Europeo U21 attualmente in fase di svolgimento in Polonia. Gli “azzurrini” di Gigi Di Biagio sono chiamati ad affrontare la Spagna, grande favorita per la vittoria finale.

Spagna-Italia, una delle due semifinali dell’ Europeo U21, è in programma martedì 27 giugno alle 21. Anche in questa occasione la gara sarà trasmessa in diretta su Raiuno. In alternativa, chi non potrà essere davanti al piccolo schermo durante la diretta ma vorrà seguire le imprese della nostra Nazionale grazie al live streaming. Basterà accedere al servizio gratuito RaiPlay per vedere la gara su PC, smartphone e tablet.

Precedenti Spagna-Italia:

La Spagna ha sconfitto l’Italia 4-2 l’ultima volta che le due squadre si sono incrociate in gare ufficiali nella finale 2013 a Gerusalemme. Thiago Alcantara segnò una tripletta nel primo tempo, e Isco un rigore nella ripresa, mentre per l’Italia andarono a segno Ciro Immobile e Fabio Borini.

Il testa a testa completo nelle otto partite ufficiali precedenti è di tre vittorie per la Spagna, tre per l’Italia e due pareggi. Uno dei due è stato l’1-1 nella finale del 1996 a Barcellona, con l’Italia poi vincente ai rigori per 4-2, dopo che Raul Gonzalez aveva risposto al gol iniziale di Francesco Totti.

Probabili formazioni Spagna-Italia:

SPAGNA (4-3-3): Arrizabalaga; Bellerin, Vallejo, Meré, J. Castro; Saul Niguez, Llorente, Ceballos; Deulofeu, Sandro Ramirez, Asensio. Allenatore: Celades.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Ferrari, Rugani, Caldara, Barreca; Benassi, Gagliardini, Pellegrini; Chiesa, Petagna, Bernardeschi. Allenatore: Di Biagio.