Calciomercato Spal, Felipe: è fatta, pronto un triennale per il brasiliano

Calciomercato Spal, le ultimissime – Si attende solo l’ufficializzazione per il passaggio di Felipe dell’Udinese alla Spal a partire dalla prossima stagione. Il club friulano avrebbe già trovato un accordo con la Spal per la cessione a titolo definitivo del difensore brasiliano che appena un paio di settimane fa aveva prolungato di un anno il contratto in bianconero.

Per lui sarebbe pronto un contratto di tre anni con la neo-promossa. Sulla partenza di Felipe, della quale si parla già da qualche giorno, l’Udinese non ha voluto fare alcuna dichiarazione.