FERRARA – Chiusa l’esperienza con il Cagliari, era attesa la firma di Marco Borriello con la Spal.

Adesso – come si legge in una nota del club estense – l’attaccante arriva a Ferrara che ha acquisito ufficialmente dai sardi la punta, già ex di Milan, Juventus, Genoa, Roma e Atalanta.

Il 35enne ha siglato, con i biancazzurri, un contratto di due anni. Oltre a Borriello, sempre dal Cagliari, la Spal ha acquistato anche il difensore polacco Bartosz Salamon.

Classe 1991, ex di Brescia, Foggia, Sampdoria e Pescara, arriva in prestito per un anno con diritto di riscatto.