Spal-Udinese 3-2 highlights, pagelle. Rizzo decisivo (video gol Serie A)

FERRARA – Spal-Udinese 3-2 (1-0). Spal (3-5-2): Gomis 6; Salamon 6.5, Vicari 7, Vaisanen 7.5; Lazzari 7 (40′ st Rizzo 7), Schiattarella 7, Viviani 7.5, Mora 7,5 (29′ st Schiavon 6), Mattiello 6; Borriello 7, Floccari 7 (38′ st Antenucci sv). (17 Poluzzi, 92 Marchegiani, 6 Cremonesi, 8 Bellemo, 9 Bonazzoli, 12 Konate, 27 Felipe, 43 Paloschi, 88 Grassi). All. Semplici 7.

Udinese (4-4-2): Scuffet 6; Angella 6, Danilo 5.5, Nuytinck 6, Samir 5 (1′ st Pezzella 5.5); De Paul 6, Fofana 5.5 (27′ st Perica 6), Halfredsson 6 (12′ st Barak 6), Jankto 6; Lasagna 5, Thereau 5.5. (1 Bizzarri, 25 Borsellini, 2 Wague, 7 Matos, 9 Bajic, 19 Larsen, 55 Bochniewicz, 85 Behrami, 99 Balic). All. Del Neri 5.5.

Arbitro: Valeri di Roma 5. Reti: nel pt 25′ Borriello; nel st 8′ Lazzari, 27′ Nuytinck, 42′ Thereau su rigore, 49′ Rizzo. Angoli: 7-0 per l’Udinese.

Recupero: 2′ e 7′. Ammoniti: Pezzella, Vaisanen, Viviani per gioco scorretto. Var: 2 Spettatori: 11.000.

** I GOL ** – 25′ pt: Mora sulla tre quarti da terra riesce a servire Borriello al limite, il suo primo tiro è respinto ma la palla rimane lì e in seconda battuta batte Scuffet di destro.

– 8′ st: Vaisanen serve Floccari che la dà a Borriello in area, la palla è contrata, Lazzari è il più lesto ad arrivare e segna. Il gol è concesso dopo avere visionato il Var visto che in un primo momento era stato annullato per fuorigioco.

– 27′ st: Nuytinck di testa batte imparabilmente Gomis su cross da angolo calciato da Pezzella.

– 42′ st: rigore di Thereau imprendibile sotto la traversa per Gomis. Per concederlo l’arbitro aveva fatto ricorso al Var per visionare il contatto Vaisanen-Lasagna, e poi lo aveva concesso agli ospiti.

– 49′ st: Rizzo con un tiro a giro dal limite dell’area batte Scuffet e fa ‘esplodere’ di gioia il Mazza.