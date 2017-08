Spal-Udinese streaming e diretta tv, dove vederla (Serie A)

Spal-Udinese IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC (CLICCARE QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SERIE A) – Spal-Udinese (orario 20,45), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium e in diretta streaming su SkyGo e Premium Play. Queste due applicazioni sono riservate agli abbonati a Sky Sport e Mediaset Premium.

Formazioni probabili di Spal-Udinese. Spal (3-5-2): 1 Gomis, 15 Vaisanen, 23 Vicari, 6 Cremonesi, 29 Lazzari, 28 Schiattarella, 77 Viviani, 20 Mora, 14 Mattiello, 22 Borriello, 7 Antenucci. (17 Poluzzi, 92 Marchegiani, 27 Felipe, 21 Salamon, 12 Konate, 11 Rizzo, 8 Bellemo, 88 Grassi, 43 Paloschi, 18 Schiavon, 10 Floccari, 9 Bonazzoli). All.: Semplici. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Meret, Oikonomou, Costa Udinese (4-3-1-2): 22 Scuffet; 4 Angella, 5 Danilo, 17 Nuytinck, 3 Samir; 6 Fofana, 23 Hallfredsson, 14 Jankto; 10 De Paul; 15 Lasagna, 77 Thereau (1 Bizzarri, 25 Borsellini, 97 Pezzella, 2 Wague, 85 Behrami, 6 Barak, 99 Balic, 13 Ingelsson, 7 Matos, 95 Ewandro, 18 Perica, 9 Bajic). All. Delneri Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Indisponibili: Widmer Arbitro: Valeri di Roma. Quote Snai: 2,50; 3,20; 2,90.

Classifica marcatori del campionato di calcio di Serie A dopo i tre anticipi della seconda giornata (Benevento-Bologna, Genoa-Juventus e Roma-Inter). – 4 reti: Dybala (1 rigore-Juventus); Icardi (1-Inter). – 2 reti: Quagliarella (Sampdoria).

– 1 rete: Ciciretti (Benevento); Di Francesco e Donsah (Bologna); Birsa, Inglese (Chievo); Galabinov (1-Genoa); Perisic e Vecino (Inter); Cuadrado, Higuain, Mandzukic (Juventus); Cutrone, Kessie’, Suso (Milan); Milik, Ghoulam (Napoli); Dzeko e Kolarov (Roma); Ljajic (Torino); Thereau (Udinese); Pazzini (1-Verona). Autoreti: – 1: Pjanic (Juventus); Souprayen (Verona).