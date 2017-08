ROMA – La Lazio vince il primo trofeo della stagione battendo al Juventus per 3-2 al termine di una partita in cui è successo di tutto. I biancocelesti si aggiudicano quindi la Supercoppa Italiana ai danni dei bianconeri. Una doppietta di Immobile a cavallo tra il primo e il secondo tempo ha messo subito le cose sulla strada giusta per gli uomini di Simone Inzaghi, ma la Juventus come sempre ha reagito. Doppietta del nuovo numero 10 Paulo Dybala, su punizione e rigore al 90′. Quando tutti si aspettavano i supplementari ci ha pensato il baby Murgia a riportare la Lazio in vantaggio.

Lazio già in forma campionato mentre Juventus decisamente indietro con la preparazione, complice la scorsa stagione lunga e una rosa che tra addii e nuovi acquisti va ancora rodata. Uniche due note positive per i bianconeri Douglas Costa, velocissimo e davvero imprevedibile, e la conferma di Dybala. Ma la difesa per ora senza Bonucci scricchiola decisamente. Benissimo invece la Lazio che pare ancora non aver concluso la bella scorsa stagione.

Juventus (4-2-3-1): Buffon 6, Barzagli 5.5, Benatia 5.5 (11′ st De Sciglio 4.5), Chiellini 6, Alex Sandro 6, Khedira 5.5, Pjanic 5, Cuadrado 5.5 (11′ st Douglas Costa 6.5), Dybala 7.5, Mandzukic 5 (27′ st Bernardeschi 5), Higuain 4. (16 Pinsoglio, 23 Szczesny, 26 Lichsteiner, 24 Rugani, 22 Asamoah, 8 Marchisio, 27 Sturaro, 30 Bentancur, 34 Kean). All.: Allegri 5.5.

Lazio (3-4-2-1): Strakosha 6.5, Wallace 6, De Vrij 6, Radu 6, Basta 6.5 (29′ st Marusic sv), Parolo 6.5, Lucas Leiva 6.5 (35′ st Murgia 7), Lulic 6 (30’st Lukaku 6.5), Luis Alberto 6, Milinkovic-Savic 6.5, Immobile 7. (55 Vargic, 23 Guerrieri, 2 Hoedt, 4 Patric, 27 Luiz Felipe, 29 Palombi, 88 Di Gennaro, 20 Caicedo, 10 F.Anderson). All.: Inzaghi 6.5.