GENOVA – Si è chiuso con un pesante 4-0 il tour oltremanica della Sampdoria, travolta in Galles dallo Swansea. Blucerchiati irriconoscibili rispetto a quelli scesi in campo appena quattro giorni fa contro il Manchester United e capaci di tener testa agli uomini di Mourinho.

Poche le variazioni di Giampaolo rispetto a mercoledì: Tozzo in porta, Alvarez trequartista, Praet arretrato in mediana e Kownacki in attacco con Quagliarella.

Samp subito in difficoltà tanto che l’unica occasione della prima frazione è una punizione di Quagliarella direttamente sulla barriera. Più brillante lo Swansea che, dopo aver sfiorato più volte il vantaggio, trova il gol al 40′ grazie ad un preciso colpo di testa di Fer su assist di Carroll.

Ad inizio secondo tempo Giampaolo inserisce Caprari, Linetty e il neoacquisto Ferrari in difesa ma dopo un minuto Alvarez sbaglia clamorosamente la misura di un retropassaggio segnando nella propria porta. Il doppio vantaggio mette le ali allo Swansea che va ancora in gol due volte: al 19′ con Abraham e al 31′ con Fernandez che di testa supera senza problemi una difesa immobile.