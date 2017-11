ROMA – “Io non parlo di cene private”, e poi la racconta pari pari nella parte che gli interessa e lo fa comodo. Ecco il dico e non dico di Carlo Tavecchio che in conferenza si esibisce nel notevole salto mortale e scarica la colpa su Marcello Lippi. Poi la paradossale denuncia: “Pago per il mancato Mondiale”.

Malagò, Lippi e Ventura

“Ieri sera Malagò ha rivelato che il c.t. lo ha scelto Lippi dopo un’analisi di quattro soggetti. Io non l’ho mai detto, perché le riunioni private non le porto in pubblico: ora lo sapete che Ventura non lo ha scelto Tavecchio. Tavecchio paga per Ventura. Io sono disperato per non aver centrato la qualificazione mondiale: e questo diventa la tragedia? E se quel palo fosse entrato (il palo di Darmian in Svezia-Italia 1-0 dell’andata del playoff mondiale, ndr) , Tavecchio chi era, un eroe? Ditemi quali sono i risultati delle altre federazioni. Secondo voi le 4 squadre in Champions sono venute perché Tavecchio ha la giacca blu o perché abbiamo cambiato gli equilibri europei? Uva è vicepresidente Uefa perché è bello? La Christillin è nel Consiglio Fifa grazie agli gnomi dietro la scrivania? Pensate che a 74 anni ho bisogno di sedermi su una sedia? Se ritengo di avere colpe per la mancata qualificazione al mondiale? Forse non essere intervenuto a Milano per cambiare allenatore alla fine del primo tempo…”. Sulla proposta di Malagò di commissariare la Figc: “È molto grave, in Italia ci sono gli statuti e le garanzie”.

Lo strappo con la LND

“Quando oggi ho avuto la sensazione che la mia componente (la Lega Nazionale Dilettanti, ndr), nella quale ho vissuto per 18 anni, ha fatto considerazioni che non promettevano sostegno, non ci ho pensato un attimo e mi sono dimesso per un atto politico e non sportivo” ha aggiunto il presidente dimissionario della Figc.