Ternana-Frosinone streaming – diretta tv, dove vederla

Ternana-Frosinone IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC – Ternana-Frosinone (orario 15.00), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie B (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport alle ore 15.00.

Ternana-Frosinone / La partita verrà trasmessa anche in diretta streaming sull’applicazione SkyGo. Questa app è utilizzabile solamente dagli abbonati a Sky Sport.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA – FROSINONE

TERNANA (4-3-3) Aresti; Zanon, Meccariello, Diakitè, Valjent; Petriccione, Defendi, Coppola; Avenatti, Palombi, Falletti. All. Liverani.

FROSINONE (3-5-2) Bardi; Ariaudo, Russo, Terranova; Mazzotta, Sammarco, Soddimo, Maiello, Fiamozzi; Dionisi, D. Ciofani. All. Marino.

DIRETTORE DI GARA: Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta.

Classifica Marcatori Serie B 22 reti Pazzini (Verona; 5 rigori) 17 reti Caputo (Virtus Entella; 4 rigori) 16 reti Ceravolo (Benevento; 7 rigori) Antenucci (Spal; 3 rigori)

15 reti Dionisi (Frosinone; 1 rigore) 13 reti Coda (Salernitana; 1 rigore) Granoche (Spezia; 3 rigori)

12 reti Ciano (Cesena; 3 rigori) Litteri (Cittadella; 1 rigore) Ciofani D. (Frosinone; 3 rigori) Di Carmine (Perugia; 1 rigore)

11 reti Cacia (Ascoli; 4 rigori) Ardemagni (Avellino; 3 rigori) Caracciolo (Brescia; 2 rigori) Lasagna (Carpi) Galabinov (Novara; 2 rigori) Avenatti (Ternana; 4 rigori) 10 reti Coronado (Trapani; 3 rigori)

8 reti Favilli (Ascoli) Nicastro (Perugia) Masucci (Pisa/Virtus Entella) La Mantia (Pro Vercelli; 1 rigore) Zigoni (Spal; 1 rigore)

7 reti Orsolini (Ascoli) Verde (Avellino; 1 rigore) Galano (Bari/Vicenza) Iori (Cittadella; 1 rigore) Strizzolo (Cittadella) Rosina (Salernitana) Floccari (Spal; 1 rigore) Mora (Spal)

6 reti Maniero (Bari; 4 rigori) Ciciretti (Benevento; 1 rigore) Djuric (Cesena) Cocco (Cesena/Frosinone) Corvia (Latina; 2 rigori) Mustacchio (Perugia/Pro Vercelli; 1 rigore) Donnarumma (Salernitana; 1 rigore) Palombi (Ternana) Bessa (Verona) De Luca (Vicenza/Bari) Catellani (Virtus Entella/Carpi; 1 rigore).