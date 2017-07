Calciomercato Milan, Belotti rinuncia a campagna divisa Toro e spot Sky

TORINO – Andrea Belotti avrebbe dovuto essere il quinto testimonial della nuova divisa ‘Kombat’ disegnata dalla Kappa per il Torino, anzi probabilmente il primo in ordine di popolarità, ma ha rinunciato, come aveva fatto nei confronti dell’offerta Sky di essere uno dei volti dello spot per il prossimo campionato di serie A.

E’ quanto si apprende in ambienti vicini alla società granata, secondo cui entrambe sono state libere scelte del giocatore. Belotti, da mesi al centro delle voci di mercato (il Milan sarebbe in pole position per il “Gallo”), negli ultimi tempi preferisce non apparire, non concede interviste e ha limitato l’attività a un paio di post per il suo recente matrimonio e uno in onore di Paolo Villaggio, nel giorno della morte dell’attore.