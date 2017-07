Calciomercato Torino – Il Torino ha soffiato Berenguer al Napoli. L’accordo è stato possibile dopo che il canterano ha rinunciato al 15% che gli spettava. Il calciatore questa mattina dirà addio alle ore 11.30 in una conferenza stampa

Il CA Osasuna ha raggiunto un accordo con il Torino Football Club per il trasferimento di Álex Berenguer, che ha chiuso sulla base di 5.500.000 euro più 1.000.000 di bonus, a seconda dei risultati della squadra italiana nella stagione 2017/18. Inoltre, i piemontesi hanno accettato di includere una clausola secondo la quale, se il canterano si trasferirà in futuro all’ Athletic Club, il Club Atlético Osasuna percepire altri 1.500.000 euro.

Il club vuole ringraziare Álex Berenguer per il comportamento che ha tenuto nel corso dei negoziati, attraverso il quale ha cercato il meglio per il suo futuro, ma con la sensibilità di aspettare l’offerta migliore anche per il club.