Calciomercato Torino: Andrea Belotti, Paletta, Lyanco. Le ultimissime.

Calciomercato Torino, il mercato dei granata è entrato nel vivo con l’acquisto di Sirigu. Sono in arrivo anche Lyanco e Paletta. In uscita, Cairo si priverà di Andrea Belotti solamente in cambio di 100 milioni di euro. Come scrive La Gazzetta dello Sport nell’analisi odierna di Carlo Laudisa, negli ultimi mesi si è parlato a lungo di due talenti azzurri: Domenico Berardi e Andrea Belotti. Il golden boy del Sassuolo un anno fa era conteso da Juve e Inter e ora piace alla Roma per il dopo-Salah.

Peccato che il suo prezzo sia raddoppiato: ora Squinzi chiede ben 50 milioni per il suo cartellino. E non sembra disposto a fare sconti. Allo stesso modo il Torino ha respinto con fermezza le lusinghe per il centravanti della Nazionale.

Cairo si fa scudo con la clausola da 100 milioni e neanche la valutazione da 70 del Milan lo ha fatto traballare. Nel frattempo la società granata ha riportato in Italia l’esperto Sirigu per dare a Mihajlovic un punto di forza anche tra i pali, mentre per la difesa c’è curiosità per lo sbarco del brasiliano Lyanco, in attesa di sapere se Paletta dirà sì ai granata.