TORINO – Importante operazione di mercato per il Torino. La società di Urbano Cairo sta cedendo Davide Zappacosta al Chelsea.

In cambio riceverà 25 milioni di euro che investirà, in parte, per Andrea Rispoli (lo scorso anno al Palermo).

Come scrive La Gazzetta dello Sport, sarebbe l’affare sarebbe in dirittura d’arrivo. Il Torino e’ il club che più sta animando l’ultimo giorno di mercato.

In caso di cessione di Zappacosta arriverebbe un altro terzino destro, ruolo dove al momento resterebbe a disposizione solo De Silvestri.