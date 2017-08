TORINO – E’ il minuto 80′, il Torino è in vantaggio di un gol sul Sassuolo e sta stringendo i denti per portare a termine la prima vittoria del campionato. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Sinisa Mihajlovic vede i suoi in difficoltà e ordina il cambio: fuori Obi e dentro Acquah.

Ma evidentemente qualcosa va storto: i suoi collaboratori, Attilio Lombardo e Luca Castellazzi, capiscono male e riferiscono al quarto uomo che il giocatore da sostituire è Rincon.

Quando se ne accorge Sinisa, però, è troppo tardi. Rincon esce, Obi resta in campo. Quanto basta per mandare Mihajlovic su tutte le furie.

L’allenatore granata sbraita e spintona prima Castellazzi, poi Lombardo.