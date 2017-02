Torino Channel, nasce sesto canale tematico in Italia

TORINO – Un canale tv per tutti i tifosi granata. Nasce Torino Channel, inserito all’interno dell’offerta satellitare di Sky, in onda sul canale 234.

La società presieduta da Urbano Cairo raggiunge Juventus, Roma, Milan, Inter e Lazio, già presenti sulla piattaforma. Il canale sarà visibile gratuitamente fino al 1 luglio 2017 per tutti gli abbonati a Sky Sport Hd, per poi trasformarsi in canale a pagamento al costo di 9.90 euro al mese.

L’obiettivo per il primo anno è di 10.000 abbonati. “Ci pensavo da tempo” ha spiegato il presidente granata, Urbano Cairo, rallentato nel suo progetto “dalla ops lanciata a Rcs”.

“Sono contento e orgoglioso – ha aggiunto – I tifosi meritavano questo canale per l’affetto e l’attaccamento che dimostrano. Era necessario creare un rapporto diretto con gli oltre 1.200.000 tifosi granata a cui vanno aggiunti tutti i simpatizzanti, fornendo loro la possibilità di avere in casa o in ufficio una voce che parli di Toro con continuità”.

Non una semplice televisione tematica, ma un canale con un palinsesto ben definito: il pre e post partita sarà gestito con particolare cura, “il settore giovanile avrà un ruolo importante” mentre ogni giorno ci saranno trasmissioni create ad hoc. Inoltre notizie, rubriche, interviste esclusive, le immagini degli allenamenti live dal centro Sisport e le conferenze stampa prima e dopo le partite di campionato.