Torino-Crotone 1-1 pagelle, highlights, foto: Belotti-Simy video gol

TORINO – Torino e Crotone 1-1 (0-0). Pagelle, highlights e foto Ansa. Torino (4-3-1-2): Hart 5.5, Zappacosta 6, Rossettini 5.5, Carlao 5.5, Barreca 6, Iago Falque 6, Valdifiori 6 (31′ st Lukic 5), Baselli 6 (39′ st Benassi sv), Ljajic 6, Maxi Lopex 5 (1′ st Boye 6), Belotti 6.5.

(1 Padelli 90 Cucchietti 24 Moretti 26 Avelar 29 De Silvestri 93 Ajeti 16 Gustafson 92 De Luca). All. Mihajlovic 6.

Crotone (4-4-2): Cordaz 7.5, Rosi 6.5, Ceccherini 6, Ferrari 7, Martella 6 (31′ st Simy 7), Rohden 6 (11′ st Sampirisi 6), Barberis 6, Crisetig 6, Stoian 6, Falcinelli 6, Trotta 5.5 (24′ st Nalini 6.5). (20 Kotnik 27 Acosty 33 Viscovo 5 Festa 15 Mesbah 42 Suljic 3 Claiton 28 Capezzi 23 Dussenne). All. Nicola 6.5.

Arbitro: Doveri 5.5. Reti: nel st 21′ Belotti (rig.), 36′ Simy. Angoli: 10-5 per il Torino. Recupero: 2′ e 3′.

Ammoniti: Rossettini, Lukic, Ceccherini e Rosi per gioco scorretto, Cordaz per comportamento non regolamentare.

** I GOL – 21′ st: Belotti di potenza si invola verso la porta, spalla a spalla con Ceccherini, per l’arbitro Doveri il difensore del Crotone: è calcio di rigore, che il ‘Gallo’ trasforma alla destra di Cordaz.

– 36′ st: Nalini anticipa Hart e fa da ponte per il tocco vincente di Simy. Torino-Crotone 1-1, gli highlights.