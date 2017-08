Torino-Sassuolo streaming e diretta tv, dove vederla (Serie A)

Torino-Sassuolo IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC (CLICCARE QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SERIE A) – Torino-Sassuolo (orario 18:00), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium e in diretta streaming su SkyGo e Premium Play. Queste due applicazioni sono riservate agli abbonati a Sky Sport e Mediaset Premium.

Probabili formazioni di Torino-Sassuolo: Torino (4-2-3-1): 39 Sirigu, 7 Zappacosta, 33 N’Koulou, 24 Moretti, 3 Molinaro, 88 Rincon, 6 Acquah, 14 Iago Falque, 10 Ljajic, 21 Berenguer, 9 Belotti. (1 Ichazo, 32 Milinkovic-Savic, 4 Bonifazi, 23 Barreca, 29 De Silvestri, 97 Lyanco, 16 Gustafson, 22 Obi, 27 Parigini, 20 Edera, 92 De Luca, 99 Sadiq). All.: Mihajlovic. Diffidati: Nessuno. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Baselli, Valdifiori, Boyè. Sassuolo (4-3-3): 7 Consigli, 21 Lirola, 28 Cannavaro, 15 Acerbi, 23 Gazzola, 7 Missiroli, 4 Magnanelli, 32 Duncan, 25 Berardi, 11 Falcinelli, 18 Politano. (77 Pegolo, 79 Satalino, 98 Adjapong, 24 Goldaniga, 55 Letschert, 6 Mazzitelli, 8 Biondini, 12 Sensi, 29 Cassata, 20 Ricci, 90 Ragusa, 99 Scamacca). All.: Bucchi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Dell’Orco, Marson. Arbitro: Mazzoleni di Bergamo. Quote Snai: 1,73; 3,60; 5,00.

Classifica marcatori del campionato di calcio di Serie A dopo i tre anticipi della seconda giornata (Benevento-Bologna, Genoa-Juventus e Roma-Inter). – 4 reti: Dybala (1 rigore-Juventus); Icardi (1-Inter). – 2 reti: Quagliarella (Sampdoria).

– 1 rete: Ciciretti (Benevento); Di Francesco e Donsah (Bologna); Birsa, Inglese (Chievo); Galabinov (1-Genoa); Perisic e Vecino (Inter); Cuadrado, Higuain, Mandzukic (Juventus); Cutrone, Kessie’, Suso (Milan); Milik, Ghoulam (Napoli); Dzeko e Kolarov (Roma); Ljajic (Torino); Thereau (Udinese); Pazzini (1-Verona). Autoreti: – 1: Pjanic (Juventus); Souprayen (Verona).