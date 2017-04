YouTube, Maxi Lopez: "Icardi? Vorrei incontrarlo in privato, ma..."

ROMA – L’attaccante argentino del Torino Maxi Lopez ha rotto il silenzio sulla vicenda Wanda Nara-Icardi in questa intervista concessa a TycSports.com riportata dalla Gazzetta dello Sport.

“Parlo poco e questo non mi favorisce, a volte è necessario spiegare per evitare che si dica il falso su di me o su amici e colleghi che stimo” ha detto tra l’altro.

“La foto con Messi? Non è per questo che Icardi sta fuori dalla Seleccion, chi sbaglia paga”. Infine: “Vorrei incontrare Maurito, ma non mi è mai stato possibile, per via dei figli…”.

Maxi Lopez è tornato sull’episodio della foto con i calciatori del Barcellona. Si sarebbe trattato di una trappola ai suoi danni architettata dall’ex moglie Wanda Nara. Le sue dichiarazioni sono riportate da Il Corriere dello Sport.

“Tutto è stato organizzato dalla mia ex moglie Wanda Nara. Mi ha mandato un messaggio per conto di mio figlio, che mi chiedeva di andare a vedere l’allenamento del Barcellona per vedere Messi. Gli ho spiegato che non potevo andare allo stadio per la partita, ma che stavo per incontrare la squadra prima della rifinitura.

Da 10 anni non avevo contatti con il club eppure mi hanno aperto le loro porte. Lei, però, mi ha scritto che mio figlio non sarebbe più potuto venire e allora ho pensato di chiedere una maglia a Mascherano, Iniesta e Messi.

Poi ci siamo fatti una foto, che ho inviato alla mia ex via Whatsapp. Quella foto l’avevamo solo lei ed io, nessun altro. Com’è successo altre volte, una conversazione privata è diventata pubblica. Inoltre, Messi e Mascherano non li vedevo da circa nove anni.

Tutto ciò fa male ai miei figli: ogni volta che devo organizzare qualcosa è una guerra. E mi dispiace anche per Messi e Mascherano: non hanno nulla a che vedere con le malelingue che girano in Argentina”.

