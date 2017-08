BOLOGNA – Giornata no per Sinisa Mihajlovic. Il suo Torino non è riuscito a vincere sul campo del Bologna, nonostante un calciomercato importante, e il tecnico granata ha avuto da ridire per l’utilizzo del VAR e per delle gocce d’acqua che cadevano dal soffitto della sala stampa.

“Il gol di Belotti era regolare, l’ha visto tutto lo stadio che il tocco dell’assist era di Destro e non del nostro giocatore: bastava lasciar scorrere l’azione, e si poteva far uso della Var, che serve a questo…”.

Sinisa Mihajlovic protesta per la mancata concessione della rete nel finale al suo Torino, a Bologna. L’episodio nei minuti finali: quando Destro ha deviato verso Belotti, l’azione e’ stata fermata su indicazione del guardaline e a quel punto l’uso della Var e’ stato reso impossibile.

“Ci hanno spiegato – ha detto il tecnico granata a Sky – che in caso di dubbio, bisogna lasciar giocare e poi eventualmente far ricorso all’assistenza video: cosi’ non e’ stato. Peccato, volevo dedicare la vittoria che non e’ arrivata al nostro tifoso morto a Barcellona, Luca Russo”