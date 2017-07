ROMA – Fabio Aru non ce la fa e cede la vittoria della 14° tappa del Tour de France all’australiano Michael Matthews. Una sconfitta che sancisce il ritorno della maglia gialla conquistata il 13 luglio appena al ciclista Chris Froome.

La tappa del Tour di ciclismo, arrivato alla 1o4° edizione, prevedeva un percorso di 181.5 chilometri da Blagnac a Rodez. Aru stavolta non ha tenuto il passo e così Matthews si è aggiudicato la vittoria. Froome ha raggiunto invece il traguardo con 25 secondi di vantaggio sul ciclista sardo, che perde così il primato nella classifica generale e l’ambita maglia gialla.

Per tornare primo in classifica ora il ciclista sardo dovrà recuperare un tempo di 19 secondi e non sarà facile, ma nemmeno impossibile. Riconsegnando a Froome la maglia gialla, Aru ha dichiarato:

“Ho preso lo strappo un po’ troppo indietro e si è creato un buco nel gruppo prima dell’ultimo chilometro. Ho fatto uno sforzo per recuperare, ma non c’è stato niente da fare quando hanno accelerato. Sono situazioni di corsa: oggi è capitato a me, un’altra volta può capitare a qualcun altro. Preferivo tenere la maglia, ma non tutto è perduto”.

E ha aggiunto: