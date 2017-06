Tour de France, Jan Bakelants: "Porto i preservativi con me, con le miss non si sa mai..."

ROMA – Il Tour de France si tinge a luci rosse. Il ciclista belga Jan Bakelants infatti ha concesso un’intervista al quotidiano Heet Laaste Nieuws, pubblicata mercoledì, e nel rispondere a una domanda su quanto fosse duro non fare s***o per la durata del Tour, il belga prima ha fatto riferimento alla visione dei film p***o e poi ha aggiunto: “Ci sono anche le miss del podio”.

Inoltre, alla domanda su che cosa avesse portato per il poco tempo libero al Tour, la risposta era stata: “Una scatola di preservativi, non si sa mai con le miss che ci sono in giro”. L’organizzazione ha preteso le scuse di Bakelants e della squadra, che ha fatto sapere: “Volevano essere battute divertenti ma sono sfociate nel cattivo gusto, ci scusiamo”. La Grande Boucle scatta sabato da Dusseldorf con una crono di 14 km.