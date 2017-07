TOUR DE FRANCE 2017 STREAMING: LA DIRETTA DELLA PRIMA TAPPA – Oggi – sabato 1 luglio 2017 – inizia il Tour de France. La prima tappa, una cronometro individuale, partirà da Düsseldorf, in Germania. La tappa sarà trasmessa su Rai 3, su RaiSport e anche su Eurospot. Questo il link per guardare la tappa del Tour de France in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai.

Il Tour partirà in Germania, da Düsseldorf, e si concluderà a Parigi il 23 luglio. Sono 21 le tappe per un totale di 3.516 km.

1ª tappa, 1 luglio: Düsseldorf (GER) 13.8km cronometro individuale

2ª tappa, 2 luglio: Dusseldorf (GER) – Liège (BEL) 202km

3ª tappa, 3 luglio: Verviers (BEL) – Longwy 202 km;

4ª tappa, 4 luglio: Mondorf-les-Bains (LUX) – Vittel 203 km;

5ª tappa, 5 luglio: Vittel – La Planche des Belles Filles 160 km;

6ª tappa, 6 luglio: Vesoul – Troyes 216 km;

7ª tappa, 7 luglio: Troyes – Nuits-Saint-Georges 214 km;

8ª tappa, 8 luglio: Dole – Station des Rousses 187 km;

9ª tappa, 9 luglio: Nantua – Chambéry 181 km;

10 luglio giorno di riposo a Dordogne;

10ª tappa, 11 luglio: Périgueux – Bergerac 178 km;

11ª tappa, 12 luglio: Eymet – Pau 202 km;

12ª tappa, 13 luglio: Pau – Peyragudes 214 km;

13ª tappa, 14 luglio: Saint-Girons – Foix 100 km;

14ª tappa, 15 luglio: Blagnac – Rodez 181 km;

15ª tappa, 16 luglio: Laissac-Sévérac L’Eglise – Le Puy-en-Velay 189 km;

17 luglio giorno di riposo a Le Puy-en-Velay;

16ª tappa, 18 luglio: Brioude – Romans-sur-Isère 165 km;

17ª tappa, 19 luglio: La Mure – Serre Chevalier 183 km;

18ª tappa, 20 luglio: Briançon – Col d’Izoard 178 km;

19ª tappa, 21 luglio: Embrun – Salon-de-Provence 220 km;

20ª tappa, 22 luglio: Marsiglia 23 km, cronometro individuale;

21ªtappa, 23 luglio: Montgeron – Paris 100km.