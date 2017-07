YouTube, Tour de France: Valverde cade e si ritira, Quintana perde un alleato

YOUTUBE –che è partito oggi con la crono individuale a Duesseldorf, in Germania. Il mursiano della Movistar, la stessa squadra del favorito Nairo Quintana, è caduto a causa dell’asfalto bagnato, andando a finire violentemente sulle transenne.

La situazione per Valverde è apparsa subito grave, tant’è che il ds del team spagnolo, Unzue, si è fermato subito con l’ammiraglia per soccorrerlo. Valverde è stato subito trasportato in ospedale per accertamenti e ha dunque dovuto salutare la corsa a tappe francese.

Un brutto colpo per la Movistar e per il colombiano Quintana, che perde uno dei compagni più forti in senso assoluto.