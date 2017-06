Triestina, spiragli per il ripescaggio in Lega Pro

TRIESTE – Spiragli per il ripescaggio in Lega Pro della Triestina. Il club, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe già stato allertato dalla Figc. Questo però è stato categoricamente smentito dal segretario generale alabardato Giuseppe D’Aniello, che ieri era a visionare gli impianti per il ritiro che dovrebbe tenersi a San Vito di Cadore:

“Non siamo stati allertati da nessuno e di ufficiale non c’è nulla. Ma ribadiamo che per noi il regolamento presentava delle anomalie importanti, abbiamo fatto osservazioni, sappiamo anche che valutazioni fare se ci dovessero essere dei problemi. Insomma tutti i tentativi che abbiamo già detto di voler fare e che ci fanno propendere per un cauto ottimismo. Tutto qua”.