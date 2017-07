Calciomercato Verona, Cassano e Cerci in arrivo: tridente con Pazzini

VERONA – “Cassano è un grande giocatore e a me la qualità piace, poi francamente non so cosa succederà”: Fabio Pecchia, parlando del mercato del suo Hellas, era stato chiaro e non aveva nascosto l’interesse per il barese, rimasto senza squadra dal 25 gennaio dopo la burrascosa fine della seconda parentesi a Genova, sponda Samp.

Come ricorda la Gazzetta dello Sport:

Tutta un’altra musica rispetto a quella, dolcissima, legata alla prima esperienza di Cassano in blucerchiato: 4 anni, dal 2007 al 2011, con gli ultimi due nello specifico assolutamente da incorniciare. In attacco, assieme a lui, c’era un certo Giampaolo Pazzini, a formare una coppia capace, nella stagione 2009-10, di mettere a segno 28 gol e di trascinare i liguri fino al quarto posto in classifica. Fino al sogno Champions, poi svanito in estate nel play-off perso contro il Werder Brema. Ora, 198 chilometri più a est, il duo si ricompone. E avrà un compito niente male: conquistare la salvezza con il Verona.

Ma oltre a Cassano, gli scaligeri hanno chiuso il discorso anche per un altro nome alla caccia di rilancio dopo qualche stagione opaca: Alessio Cerci. L’esterno di Velletri, pure lui svincolato (dall’Atletico Madrid), è pronto a tornare in Serie A: l’ultima volta fu nell’annata 2015/16, divisa equamente tra Milan e Genoa.