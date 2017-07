Hellas Verona, esordio per Cassano e Cerci nella prima uscita stagionale

ROMA – Nella prima amichevole della nuova stagione dell’ Hellas Verona gli occhi di tifosi e staff tecnico erano tutti per Alessio Cerci e Antonio Cassano, i due grandi acquisti del calciomercato gialloblù.

Nel 15 a 0 contro una rappresentativa locale del trentino, entrati in campo al 68’, Cerci e Cassano hanno subito rubato la scena. Due assist per Cassano, due reti per Alessio Cerci. Indicazioni positive dunque per Pecchia, che ha avuto buone risposte da tutto il gruppo: oltre alle due reti di Cerci, sono andati a segno Luppi (tripletta), Bessa, Verde, Siligardi (doppiette), Pazzini, Zaccagni, Stefanec e Zuculini.