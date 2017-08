Verona-Napoli streaming – diretta tv, dove vederla ( Serie A )

Verona-Napoli IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC (CLICCARE QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PARTITA) – Verona-Napoli (orario 20.45), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium e in diretta streaming su SkyGo e Premium Play. Queste due applicazioni sono riservate agli abbonati a Sky Sport e Mediaset Premium.

Probabili formazioni di Verona-Napoli. Verona (4-3-3): 1 Nicolas, 28 Ferrari, 26 Caceres, 75 Heurtaux, 69 Souprayen, 2 Romulo, 5 B. Zuculini, 24 Bessa, 10 Cerci, 11 Pazzini, 7 Verde. (17 Silvestri, 22 Coppola, 3 Cherubin, 97 Felicioli, 77 Buchel, 8 Fossati, 20 Zaccagni, 27 Valoti, 93 Fares. All: Pecchia Indisponibili: Brosco, F. Zuculini, Bianchetti Squalificati: nessuno.

Napoli (4-3-3): 25 Reina, 11 Maggio, 26 Koulibaly, 21 Chiriches, 31 Ghoulam, 20 Zielinski, 8 Jorginho, 17 Hamsik, 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne (1 Rafael, 22 Sepe, 2 Hysaj, 6 Mario Rui, 19 Maksimoovic, 33 Albiol, 5 Allan, 42 Diawara, 4 Giaccherini, 30 Rog, 37 Ounas, 99 Milik). All. Sarri

Indisponibili: nessuno Squalificati: nessuno Arbitro: fabbri di Ravenna Quote Snai: 8,75; 4,50; 1,40

Fabio Pecchia, allenatore del Verona e grande ex dell’incontro, ha parlato sul sito internet del club veneto. «Non so se ci saranno cambiamenti rispetto alla passata stagione, la cosa certa è che vogliamo proporre calcio, gli avversari sono cambiati dall’anno scorso e tante situazioni dipenderanno dal potenziale avversario. Dai miei giocatori pretendo personalità, proveremo quello che abbiamo preparato durante gli allenamenti con rispetto e umiltà ma senza timore.

Questa partita ci deve dare elementi positivi di crescita che ci permetteranno di affrontare la stagione intera, la dobbiamo affrontare mantenendo alta l’attenzione per tutti i 90 minuti più recupero.

Dovremo garantire l’equilibrio in campo, essere molto compatti, cercando di palleggiare quando possibile ed evitando di fare solo la fase difensiva. Sono convinto che il nostro pubblico ci darà una grossa mano e sarà concentrato a spingerci e ad incitare i giocatori».

«La formazione potrebbe essere simile a quelle che scendevano in campo l’anno scorso, dobbiamo garantire un giusto mix tra nuovi e vecchi, giovani e calciatori di esperienza. La differenza rispetto all’anno scorso è solamente relativa all’obiettivo stagionale, noi dobbiamo continuare ad avere la voglia di vincere, a prescindere dai nostri traguardi.

Heurtaux? È a disposizione, per lui il precampionato è stato un po’ tribolato, ma negli ultimi dieci giorni ha dato continuità negli allenamenti.

Il reparto difensivo mi lascia grandi margini di manovra, ho giocatori che possono ricoprire più ruoli che mi garantiscono una certa elasticità nelle mie scelte. Il centrocampo è il settore più completo, stanno lavorando tutti bene e mi sento tranquillo perché so che qualsiasi scelta farò sarà quella opportuna».

