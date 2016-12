VIDEO – Mario Balotelli perde la testa: espulso durante Bordeaux-Nizza

Pubblicato il 21 dicembre 2016 23:47 | Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2016 23:47

NIZZA – Le ‘Balotellate’ sbarcano anche in Francia. Mario Balotelli ha perso la testa e si è fatto espellere al 90′ di Bordeaux-Nizza.

L’ex attaccante del Milan non aveva inciso nella partita odierna ed era stato controllato molto bene dalla difesa avversaria.

All’ennesima palla persa, Balotelli non ci ha visto più dalla rabbia e ha scalciato l’avversario: inevitabile il cartellino rosso. Adesso Balotelli rischia una lunga squalifica.

Pareggio indolore per il Nizza che è rimasto primo in classifica a +2 sul Monaco.

Ecco il video con l’espulsione di Mario Balotelli durante Bordeaux-Nizza.