Virtus Entella, Andrea Catellani si ritira a 29 anni per problemi cardiaci

ROMA – La carriera di Andrea Catellani è arrivata al capolinea nel pieno dell’estate. L’attaccante della Virtus Entella, 29 anni, ha infatti deciso di fermarsi per dei problemi cardiaci improvvisi. Non giocherà più. Da oggi entrerà a far parte dello staff del club ligure in qualità di scout.

Sorrido comunque, nonostante tutto – ha detto Catellani – Sembra tutto assurdo. Voglio ringraziare mia moglie, perché c’è sempre stata al mio fianco e ora più che mai saperla con me mi ha fatto capire che le cose importanti sono tante altre. Ringrazio tutta la mia famiglia e l’Entella Calcio, a partire dal presidente, che ha dimostrato un’umanità incredibile, questo per me non ha prezzo”.