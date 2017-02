ROMA – Walter Veltroni in pole per la presidenza Legacalcio. Con lui 13 società. Walter Veltoni, l’ex segretario del Pd e oggi autore di libri e fiction, è il maggior candidato alla guida della Legacalcio. Candidatura forte la sua che ha già raccolto l’adesione di 13 club medio-piccoli. Per ora le grandi – Juve, Milan, Inter, Roma, Napoli, Lazio e Fiorentina – non si sono espresse: ma a Veltroni basterebbe un solo sì per raggiungere il quorum e sembra che almeno Inter e Roma siano disponibili.

Una svolta, quella legata a un peso massimo della politica, lungamente attesa per rinnovare dalle fondamenta il mondo del calcio che nell’ultimo decennio ha perso punti, appeal, spettatori e ora deve guardare dal basso Liga, Premier e anche la Bundesliga del record di presenze allo stadio.

Veltroni sostituirà l’attuale presidente Beretta solo se avrà sciolto la riserva sui suoi attuali impegni, dovrà cioè rinunciare alla scrittura e a intervenire ed esprimersi liberamente sui temi civili. La nuova governance annunciata prevede una diarchia rappresentata dal presidente che garantisca l’istituzione e un manager con pieni poteri per affrontare la sfida di riportare i tifosi allo stadio, rinnovare le strutture societarie, far buon uso dei soldi dei diritti televisivi.