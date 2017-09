LONDRA – Wayne Rooney, calciatore inglese dell’Everton è primatista di reti sul campo, ma nella vita privata ogni tanto fa un autogol e, stavolta, la situazione rischia di sfuggirgli di mano. Dopo il recente arresto per guida in stato d’ebrezza del calciatore, la 29enne Laura Simpson ha raccontato che la stessa sera, c’è stato un bacio e uno scambio di coccole con Rooney.

E Coleen la moglie tradita e umiliata, peraltro incinta del quarto figlio, stavolta non intende fargliela passare liscia.

Coleen, tornata in fretta e furia dalla Spagna in Inghilterra, ha preteso chiarimenti sull’avventura con la Simpson e riflette sul divorzio, che sarebbe milionario visto Rooney vale più di 70 milioni di euro; secondo un amico “pensa che il matrimonio sia ormai finito” mentre il calciatore dell’Everton, invece, è sconvolto e ammette che “non sa più cosa fare di se stesso”.

Con i figli, Coleen ha lasciato la casa da 6 milioni di dollari a Prestbury, Chesire, poiché teme che a causa della vicenda, a scuola i bambini sarebbero derisi dai compagni.

La Simpson, di Irlam, vicino Manchester, iscritta al sito “Sugar Daddy” per giovani donne ambiziose in cerca di uomini maturi di successo, al Mail Online ha dichiarato che se non fosse stato arrestato, la sera del fattaccio, sarebbe andata a letto con il calciatore.

Sebbene Coleen sia parecchio infuriata, alcuni amici sostengono che darà al matrimonio un’ultima possibilità. “Solo il tempo dirà se potranno ricompattare l’unione. Coleen ritiene di essere la sola ad aver tenuto in piedi il matrimonio”.