LONDRA – Coleen Rooney sembra voglia salvare a tutti i costi il matrimonio con Wayne e gli ha suggerito di chiedere all‘Everton “un congedo all’insegna della solidarietà” affinché possano rimettere in piedi la coppia.

Si tratterebbe solo di poche settimane del nuovo campionato, che sarebbero utili a poter lavorare sui problemi esplosi nel matrimonio dopo l’arresto per guida in stato di ebbrezza e l’avventura con la party girl Laura Simpson.

L’attaccante dell’Everton, 31 anni, dovrà presentarsi in tribunale dopo essere stato beccato a bordo della VolksWagen della Simpson vicino a Wilmslow, Cheshire. La Simpson, 29 anni, ha dichiarato che quella sera, se la star dell’Everton non fosse stato arrestato, sarebbero andati a letto.

La moglie Coleen ha saputo inevitabilmente della scappatella, il matrimonio sembrava finito ma ora pare che voglia dare a Wayne un’altra possibilità, spera che “un congedo solidale” da parte dell’Everton, offra alla famiglia la possibilità di riunirsi.

E secondo una fonte, visto che lo scandalo sta incidendo sulle prestazioni in campo del calciatore, può essere che un allontanamento, forse a ottobre in vista della prossima pausa per la Premier League, sia una benedizione sia sul fronte familiare sia su quello sportivo. Un amico di Rooney ha detto al Sun: “E’ nello stato mentale sbagliato per giocare, si vede che è sotto pressione”.