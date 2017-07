Wimbledon, Simone Bolelli al secondo turno: eliminato Yen-Hsun Lu

LONDRA – Simone Bolelli è il primo azzurro a qualificarsi per il secondo turno di Wimbledon. Il tennista bolognese ha battuto il cinese di Taipei Yen-Hsun Lu (numero 75 del ranking mondiale) in quattro set (6-3, 1-6, 6-3, 6-4) e due ore e 4′ di gioco. Prossimo avversario di Bolelli è il francese Jo-Wilfried Tsonga, numero 10 del ranking mondiale, che all’esordio ha sconfitto in tre set (6-3, 6-2, 6-2) il britannico Cameron Norrie.

Esce di scena, invece, Thomas Fabbiano, numero 91 della classifica Atp, alla prima presenza nel tabellone principale di Wimbledon. Fabbiano ha ceduto in tre set (7-6/5), 7-5, 6-2) e due ore ed 1′ di partita, allo statunitense Sam Querrey, numero 28 del ranking e 24/a testa di serie a Londra.