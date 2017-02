YOUTUBE Conor McGregor sul ring: Floyd Mayweather Jr. in vista?

YOUTUBE – Il video del lottatore Conor McGregor sul ring mentre si allena duramente nel pugilato sta impazzando sul web.

Secondo i ben informati, Conor McGregor avrebbe iniziato un allenamento speciale per affrontare finalmente in un incontro Floyd Mayweather Jr.

Conor McGregor combatte per la promozione statunitense UFC, nella quale è l’attuale campione dei pesi leggeri. In passato è stato anche campione dei pesi piuma UFC e campione delle due citate categorie nell’organizzazione britannica Cage Warriors. Con la vittoria su Eddie Alvarez all’evento UFC 205 è diventato il primo lottatore nella storia della UFC a detenere contemporaneamente due titoli mondiali e il terzo (dopo Randy Couture e B.J. Penn) a vincere la cintura in due diverse categorie di peso.

McGregor è stato protagonista in alcuni degli eventi di maggior successo nella storia della UFC. Per i ranking ufficiali della federazione è il numero due nella classifica pound for pound e assieme a Ronda Rousey è apparso sulla copertina del videogioco EA Sports: UFC 2.