ROMA – Potrebbe costare molto cara a Cristiano Ronaldo l’espulsione rimediata domenica sera durante l’andata della Supercoppa di Spagna tra Barcellona e Real Madrid, vinta dai blancos per 3-1, secondo quanto scrive il quotidiano sportivo spagnolo As. CR7 era entrato al 58′ al posto di Benzema e poi è stato espulso all’82’ per doppia ammonizione. Si era infatti tolto la maglietta dopo aver segnato il gol del momentaneo 2-1 rimediando un primo giallo per comportamento antisportivo.

Dopo due minuti è stato ammonito una seconda volta per simulazione dopo un contrasto con Umtiti. Prima di lasciare il campo e dirigersi verso gli spogliatoi ha dato una leggera spinta all’arbitro. Secondo il regolamento di disciplina questi tipi di atteggiamenti nei confronti degli arbitri, anche se non denotano un’attitudine violenta, sono punibili da un minimo di quattro a un massimo di 12 giornate di squalifica. Il giudice sportivo prenderà una decisione prima della partita di ritorno, che comunque il portoghese avrebbe saltato, in programma mercoledì sera al Santiago Bernabeu.