YouTube, Darwin Cerén e Henry Romero come Luis Suarez: morsi agli avversari

YOUTUBE – Darwin Cerén e Henry Romero, come Luis Suarez, il bomber dell’Uruguay. I due difensori della nazionale di El Salvador sono stati squalificati dalla Concacaf per aver morso degli avversari durante la partita dei quarti di finale di Gold Cup di mercoledì scorso persa contro gli Usa, come fece il Pistolero con Chiellini nel match del Mondiale brasiliano. Il provvedimento è stato preso dalla commissione disciplinare della confederazione nord e centro americana dopo aver preso visione dei filmati. Così Romero ha preso 6 turni di squalifica, mentre 3 sono state date a Ceren. Il tutto per “comportamento antisportivo”.

Romero ha preso pena doppia perchè ha morso lo statunitense Altidore sia ad una spalle che sul petto, mentre Ceren ha fatto lo stesso a spese di Gonzalez, limitandosi a una spalla. “Sono sicuro che non sarà fiero di ciò che ha fatto”, ha commentato Altidore dopo aver appreso della squalifica di Romero.

