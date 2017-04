YouTube, David Villa come Beckham e Maradona: gol da 50 metri

NEW YORK (STATI UNITI) – Un gol per entrare nella storia del calcio. David Villa ha segnato da 50 metri emulando le gesta di due campionissimi del passato come David Beckham e Diego Armando Maradona.

L’attaccante del New York City ha realizzato questa prodezza nel corso della partita di Mls contro il Philadelphia Union.

Il gol da centrocampo non è stato fine a se stesso perché ha permesso alla sua squadra di chiudere la partita e di vincere per 2 a 0.

David Villa, al quarto gol in sei partite di campionato, ci ha scherzato sù: “Ero stanco, non ce la facevo più a correre, ed allora ho deciso di tirare ed è andata bene”.

L’allenatore del New York City Patrick Viera ha commentato: «bisogna essere un giocatore davvero speciale per fare un gol del genere in quel momento della partita». Video da YouTube.