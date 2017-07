YOUTUBE Juventus – Roma 6-5 dopo i rigori: gol e highlights

BOSTON – Una partita vera per un’ora e un pareggio (1-1 dopo 90′) sostanzialmente giusto tra Juventus e Roma che si sono affrontate nella terza e ultima gara dell’ International Champions Cup. Per la statistica, ai rigori alla fine prevale (6-5) la Juventus che approfitta dell’unico errore dal dischetto di Tumminello. Al Gillette Stadium di Foxborough, a 35 di km da Boston e davanti 33mila spettatori, va in scena quella che sulla carte sarebbe una amichevole ma il match tra le prime due della classe dell’ultimo campionato, anche a distanza di migliaia di chilometri e in piena preparazione estiva, è stato almeno per un’ora, prima della girandola dei cambi, un match tutt’altro che vacanziero. Lo testimoniano le scelte di Allegri e Di Francesco con appena 3 nuovi acquisti sui 22 in campo dall’inizio, come dire che anche se è calcio d’agosto, le motivazioni e il risultato contano eccome

In generale, meglio la Juve: si vede che la squadra gioca ormai a memoria, mentre i giallorossi devono assimilare i nuovi schemi e farlo tra l’altro con una temperatura molto elevata non è il massimo. Segna Mandzukic nel primo tempo. Nella ripresa Allegri inserisce forze fresche: Lichtsteiner, Chiellini, Barzagli, Khedira e Douglas Costa e abbozza anche un fantasioso 4-2-4 con Mandzukic e Higuain più vicini e il brasiliano e Dybala ai lati, mentre Di Francesco centellina i cambi, inserendo dapprima solo Gonalons e Hector Moreno e lasciando l’ondata di forze fresche agli ultimi 15-20′. A inizio ripresa la Juve la mette di nuovo dentro ma il gol di Dybala è annullato per fuorigioco millimetrico. La Roma però non ci sta e mostra altra tempra rispetto ai primi 45′, con i nuovi entrati che hanno dato intensità alla manovra: prima Strootman colpisce la traversa a portiere battuto, poi Dzeko la mette dentro, approfittando di una dormita della difesa bianconera. In mezzo pero’ da registrare anche una paratona di Alisson che fa capire a tutti perchè è il titolare della Selecao.