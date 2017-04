YOUTUBE Neymar piange dopo Barcellona-Juventus, Dani Alves lo consola

BARCELLONA – Neymar scoppia in lacrime al centro del Camp Nou è il simbolo della fine dell’avventura Champions League del Barcellona. Mentre tutto lo stadio festeggiava la squadra, e i 5.000 tifosi juventini cantavano per la loro squadra in semifinale, il brasiliano è scoppiato in un pianto dirotto, consolato dal suo ex compagno di squadra Dani Alves.

Dopo l’incoronazione al ‘Camp Nou’ il Triplete sembra davvero alla portata della Juventus. Massimiliano Allegri, dopo avere ribadito “abbiamo raggiunto solo una tappa e non abbiamo ancora vinto niente”, promette: “Il prossimo mese e mezzo sarà più importante degli otto precedenti -scrive su Twitter – Lavorando come abbiamo fatto finora vi e ci regaleremo altre emozioni”.

“Un altro pezzo di storia è stato scritto, ma la più bella è sempre quella che dovrà essere raccontata”. Così Gianluigi Buffon, imbattuto nei 180′ con il Barcellona, celebra su Twitter il passaggio del turno di Champions. I bianconeri sono stati molto attivi sui social festeggiando l’approdo alle semifinali.

Bonucci ha pubblicato un breve video che attribuisce al giorno del sorteggio dei quarti: “E’ il 17 marzo – dice – se becchiamo il Barcellona, lo facciamo fuori”. Chiellini, anche lui insuperabile al ‘Camp Nou’ è pronto alle prossime sfide: “Godiamoci questa vittoria, ma prepariamoci a un’altra battaglia. Avanti così”. Marchisio, neppure in panchina per un lieve infortunio, batte le mani a compagni, “Grandi ragazzi!”. E Dybala pubblica sui social la foto della Juventus a tavola: “Grande cena oggi. Vamooos!”.