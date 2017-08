ROMA – Un videomessaggio carico di sentimento quello di Neymar agli ormai ex compagni del Barcellona. Le immagini delle vittorie e la voce del nuovo giocatore del Psg: “Vi ho nel cuore ma dovevo cambiare. E’ stato un onore giocare con calciatori che sono stati i miei idoli. Messi è un amico dentro e fuori dal campo. Ma sentivo che era ora di lasciare. Una decisione presa anche contro il parere di mio padre”.

Neymar ha firmato un contratto di cinque anni, che lo legherà al club francese fino al 2022. Dopo un’altra giornata convulsa, con la Liga che sembrava mettersi di traverso sul trasferimento del giocatore, alla fine la telenovela Neymar è arrivata alla conclusione.

Nel comunicato anche le prima parole di Neymar da giocatore del Psg: “Sono estremamente felice di unirmi al Paris Saint Germain. Da quando sono arrivato in Europa, questo club è stato sempre uno dei più competitivi e ambiziosi. E la sfida più grande, quella che mi ha spinto di più a unirmi ai miei nuovi compagni, è conquistare i titoli che i tifosi vogliono. L’ambizione del Psg mi ha portato qui, assieme alla passione e all’energia di questo club. Ho giocato 4 anni in Europa e mi sento pronto per questa sfida. Da oggi farò tutto il possibile per aiutare i miei nuovi compagni di squadra, per aprire nuovi orizzonti per il mio club e regalare gioia ai suoi milioni di tifosi in giro per il mondo”.