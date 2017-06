TROMSO (NORVEGIA) – Simpatico siparietto nel corso della partita del campionato norvegese di Serie A tra Tromsø IL e Sandefjord.Pau Morer, calciatore spagnolo in forza al Sandejford, si aggrappa alla maglia dell’avversario Thomas Lehne Olsen e non lo lascia più.Inevitabile il cartellino giallo per Morer e l’arrabbiatura da parte di Thomas Lehne Olsen.

Per la cronaca, Tromso e Sandefjord hanno pareggiato. La partita è terminata sul punteggio di uno a uno.

(YouTube)