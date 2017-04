YouTube, Real-Bayern: Arturo Vidal espulso ma fallo non c’era

MADRID (SPAGNA) – Clamorosa svista da parte dell’arbitro ungherese Kassai all’84’ di Real Madrid-Bayern Monaco.

Sul punteggio di 1-2, il direttore di gara ha espulso Vidal per doppia ammonizione ma il fallo non c’era perché l’ex calciatore della Juventus ha toccato nettamente il pallone prima dell’avversario.

Vidal espulso per doppia ammonizione ma dal video si vede chiaramente come il suo intervento fosse sulla palla. (Video YouTube)

Vidal was sent off for this. No way a second yellow.#RMAFCB pic.twitter.com/6rMHJvtDjk

— Poor First Touch (@InvertdWhinger) 18 aprile 2017