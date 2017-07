YouTube, Rivaldo: rabona da incubo. Ma è davvero lui? (VIDEO)

YOUTUBE – Gli anni passano per tutti, anche per Rivaldo. Il fuoriclasse brasiliano ha giocato una partita tra leggende del calcio a Londra e ha fallito uno dei colpi che lo hanno reso famoso. La rabona non è più quella di una volta.

Campione del mondo con la nazionale brasiliana, nella sua carriera con i club ha conquistato due campionati Paulista, un campionato brasiliano, due campionati spagnoli, una Coppa di Spagna, una Coppa Italia, tre campionati greci, due Coppe di Grecia, due campionati uzbeki, una Coppa dell’Uzbekistan, nonché una Champions League e due Supercoppa UEFA.

Con la nazionale brasiliana ha vinto una FIFA Confederations Cup (1997), una Copa América (1999) e una Coppa del mondo FIFA (2002).

A livello individuale ha conquistato un Pallone d’oro nel 1999 e un FIFA World Player of the Year nello stesso anno. Nel 2004 è stato inserito nella FIFA 100, la lista dei 125 più grandi giocatori viventi stilata da Pelé e dalla FIFA in occasione delle celebrazioni del centenario della federazione.